2-8 | La resistencia del HC Coruña ante el Cerdanyola dura una parte

El Hockey Club Coruña claudicó frente al Cerdanyola en el Palacio de los Deportes (2-8) con la gasolina en la reserva. El equipo de Stanis García se desfondó sobre la tarima de Riazor, pero no fue capaz de soportar el vendaval visitante en la segunda parte.

El primer tiempo no fue sencillo. El conjunto catalán empezó más enchufado e incluso falló un penalti. Gemma Solé no tardó en estrenar el marcador, con una jugada individual por detrás de la portería de Uxue que terminó en la red con cierta fortuna. El cuadro coruñés, en vez de venirse abajo, aguantó el tipo. Jugó de tú a tú y no se arrugó pese a que las visitantes daban sensación de peligro cada vez que cruzaban la línea divisoria. Anna Bulló restableció la igualdad a falta de diez minutos para el descanso, pero las visitantes se marcharon a los vestuarios por delante gracias a un tanto de Noa Sánchez. Aun así, la escuadra de Stanis se marchó al intervalo satisfecho con su rendimiento.

La segunda parte fue distinta. El Cerdanyola aceleró y las coruñesas no aguantaron el ritmo. Irene Torres, Paula Ferrón, Dana Antón y, de nuevo, Gemma Solé y Noa González (que hizo un hat-trick) sentenciaron a un HC que completó el marcador final con un gol de Rebeca González.