23-25| El OAR cede el liderato al Proin Sevilla

El Attica 21 Hotels OAR Coruña sufrió su segunda derrota de la temporada y cedió el liderato a manos de un Proin Sevilla que logró soportar la presión del conjunto coruñés durante toda la segunda parte (23-25). Los pupilos de Nando González mandaron en el primer acto, pero los andaluces tomaron la delantera en el inicio del segundo y supieron jugar mejor las últimas posesiones para arrebatarle el liderato al conjunto oarista.

El OAR salió a defender su condición de líder con orgullo y con ambición. Marcó el ritmo en el juego y en el tanteo en las primeras posesiones, aupado por la certeza de Diego Martínez, Álex Chan y Diogo Freitas (5-2). El conjunto sevillano tardó diez minutos en encontrar su sitio en San Francisco Javier, pero rápido dio caza al equipo coruñés. Los pupilos de Nando, lejos de dejarse ir, continuaron con su dinámica de partido. Unas buenas defensas le permitieron volver a escaparse en el marcador. Recuperó los cuatro goles de colchón en el ecuador del primer tiempo y llegó a verse con tres de ventaja a tres minutos del descanso. Los andaluces supieron encontrar las grietas en la defensa para apretar al máximo el tanteo (15-14).

El segundo acto pilló al OAR con el pie cambiado. Salieron mejor los jugadores del Proin, que empataron en los primeros ataques y consiguieron solidificar sus primeras ventajas. El duelo se atascó en las dos defensas. Sin tanto acierto en ataque, el OAR evitó que el Proin consiguiese un botín demasiado grande en sus minutos dulces del partido. Luisma de Goya comenzó a desbordar a la defensa del Proin y a liderar la ofensiva oarista. No obstante, los visitantes fueron capaces de responder siempre que los coruñeses se ponían a un gol de distancia. Mijuskovic puso de su parte con varios paradones y Pepe Mora estableció el 23-24 a 50 segundos del final. Los andaluces supieron alargar su posesión y anotar el 23-25 decisivo. El OAR murió en la orilla, pero volvió a mostrar que tiene cartel para pelear contra cualquiera.