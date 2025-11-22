Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Primera Estatal

27-32 | El Culleredo vence con claridad al Disiclín Lalín

Un lance del partido entre el Lalín y el Culleredo. / Bernabé/Javier Lalín

RAC

A Coruña

Triunfo sin contemplaciones del Balonmán Culleredo en la pista del Lalín (27-32). Los hombres de Fernando Vázquez dominaron de principio a fin y lograron una victoria que los aúpa hasta la zona tranquila de la tabla, donde marcha octavo con 12 puntos en el casillero.

