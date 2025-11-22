Fútbol Sala | Segunda RFEF
4-3 | Victoria con susto del 5 Coruña ante el Laviana
El equipo ‘rojillo’ tomó ventaja con un 4-0 a favor, pero encajó tres goles en el segundo tiempo
A Coruña
Triunfo, tres puntos y sustito para el 5 Coruña en Novo Mesoiro frente al Deportivo Laviana (4-3). El conjunto que dirigen Toochy González y Pachi Fernández pasó por encima de su rival en una primera mitad apabullante. Gandoy abrió la lata en el minuto seis y Víctor Rodríguez encarrilo el duelo en el 12 con el 2-0. El cuadro rojillo, más cómodo sobre la pista, se gustó y amplió la renta con dos tantos más, obra de Álex López y Xavi Merelas.
Con todo a favor, el partido parecía resuelto. Pero el Laviana salió más intenso en la reanudación y recortó distancias con un gol de Pelayo y dos de Íñigo Coto. El 5 Coruña se cerró, resistió y ganó, para colocarse en el ecuador de la clasificación con 15 puntos.
