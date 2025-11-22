Baloncesto | LF 2
60-47 | Maristas aplasta al Arxil y afianza su dominio en lo alto de la tabla
Brenda Fontana brilla con una exhibición que contribuye al séptimo triunfo
A Coruña
Nueva jornada, nueva victoria para un Maristas intratable en la Liga Femenina 2. El cuadro de Fer Buendía doblegó con autoridad al Arxil (60-47) y reforzó su liderato con un triunfo en el que destacó Brenda Fontana, con 15 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 27 de valoración.
El conjunto colegial rompió el duelo en el primer cuarto, que terminó con un contundente 19-9 a favor. El segundo periodo confirmó sus buenas sensaciones (20-12), frente a un Arxil incapaz de frenar el huracán ofensivo coruñés. Maristas bajó la intensidad y cedió el tercer acto (15-17), mientras que el cuarto, con el partido ya sentenciado, perdió fuelle (6-9).
