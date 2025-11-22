60-47 | Maristas aplasta al Arxil y afianza su dominio en lo alto de la tabla

Nueva jornada, nueva victoria para un Maristas intratable en la Liga Femenina 2. El cuadro de Fer Buendía doblegó con autoridad al Arxil (60-47) y reforzó su liderato con un triunfo en el que destacó Brenda Fontana, con 15 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 27 de valoración.

El conjunto colegial rompió el duelo en el primer cuarto, que terminó con un contundente 19-9 a favor. El segundo periodo confirmó sus buenas sensaciones (20-12), frente a un Arxil incapaz de frenar el huracán ofensivo coruñés. Maristas bajó la intensidad y cedió el tercer acto (15-17), mientras que el cuarto, con el partido ya sentenciado, perdió fuelle (6-9).