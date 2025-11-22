Carla Sesar roza las medallas en el Europeo Júnior

La taekwondista del Natural Sport, Carla Sesar, se quedó muy cerca del podio en el Campeonato de Europa Júnior de Aigle (Suiza). Sesar llegó a los cuartos de final en -55 kilos, donde cayó ante la italiana Anna Frassica. Su compañera de club y selección, Tomasa Franco, se despidió en octavos en categoría -59 kilos.