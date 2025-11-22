Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taekwondo | Campeonato de Europa Júnior

Carla Sesar roza las medallas en el Europeo Júnior

Su compañera Tomasa Franco cae en octavos de final

Carla Sesar y Tomasa Franco.

Carla Sesar y Tomasa Franco. / Natural Sport

RAC

A Coruña

La taekwondista del Natural Sport, Carla Sesar, se quedó muy cerca del podio en el Campeonato de Europa Júnior de Aigle (Suiza). Sesar llegó a los cuartos de final en -55 kilos, donde cayó ante la italiana Anna Frassica. Su compañera de club y selección, Tomasa Franco, se despidió en octavos en categoría -59 kilos.

TEMAS

