El Compañía empata en casa y el Dominicos sucumbe

Jornada más amarga que dulce para los equipos coruñeses en al OK Plata. El Compañía de María sumó un empate (5-5) en un partido loco en Elviña II contra el Lloret. El conjunto de Riazor se apoyó en un doblete de Buruaga y un hat trick de Pablo Cancela para poner contra las cuerdas a uno de los mejores equipos del grupo en lo que va de liga. El capitán abrió la lata y los catalanes le dieron la vuelta en el primer tiempo y ampliaron la renta (1-3) en el segundo. Buruaga y Cancela salieron al rescate y llegaron a poner al Compañía por delante (5-4) durante apenas medio minuto, hasta que Matthieu empató para el Lloret.

El Dominicos tuvo menos fortuna y se marchó con las manos vacías de su visita al GEiEG de Girona. Cayó goleado (5-2) y cortó su buena dinámica de las últimas jornadas. Un doblete de Miguel Grau encarriló el duelo para el equipo gironí en los primeros cinco minutos y Jordi Mateos, en el inicio del segundo acto, firmó el 3-0. Gonzalo Varela recortó diferencias a diez minutos del final. Mateos volvió a hacer sangre con dos tantos más y, ya sobre la bocina, Tomás Villares firmó el 5-2 definitivo.