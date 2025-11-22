Hockey sobre patines | OK Plata
El Compañía empata en casa y el Dominicos sucumbe
Los de la Ciudad Vieja se marchan goleados de su visita al GEiEG gironí
Jornada más amarga que dulce para los equipos coruñeses en al OK Plata. El Compañía de María sumó un empate (5-5) en un partido loco en Elviña II contra el Lloret. El conjunto de Riazor se apoyó en un doblete de Buruaga y un hat trick de Pablo Cancela para poner contra las cuerdas a uno de los mejores equipos del grupo en lo que va de liga. El capitán abrió la lata y los catalanes le dieron la vuelta en el primer tiempo y ampliaron la renta (1-3) en el segundo. Buruaga y Cancela salieron al rescate y llegaron a poner al Compañía por delante (5-4) durante apenas medio minuto, hasta que Matthieu empató para el Lloret.
El Dominicos tuvo menos fortuna y se marchó con las manos vacías de su visita al GEiEG de Girona. Cayó goleado (5-2) y cortó su buena dinámica de las últimas jornadas. Un doblete de Miguel Grau encarriló el duelo para el equipo gironí en los primeros cinco minutos y Jordi Mateos, en el inicio del segundo acto, firmó el 3-0. Gonzalo Varela recortó diferencias a diez minutos del final. Mateos volvió a hacer sangre con dos tantos más y, ya sobre la bocina, Tomás Villares firmó el 5-2 definitivo.
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just