Voleibol | Primera División

Doble triunfo para el CV Oleiros en Primera División

RAC

A Coruña

Fin de semana redondo para el CV Oleiros en Primera División. El equipo femenino pasó por encima del Ekialde (0-3) para sumar su segunda victoria del curso ante el colista y el masculino se impuso al Burgos (1-3) y se afianza en la cuarta posición.

