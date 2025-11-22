Jornada aciaga para los equipos coruñeses de OK Bronce

Tarde negra para los representantes de A Coruña en OK Bronce. Compañía B cayó frente al Urdaneta (2-1) a domicilio, el CH Oleiros sufrió un duro correctivo contra el Oviedo Roller (7-4) y el Liceo B perdió sobre la bocina ante el Booling (5-4), pese a una gran actuación de Roi Saavedra, que anotó un hat-trick.