Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

2-0 | El Resa Cambre pierde en Vigo y sigue sin puntuar

Cae frente al Traviesas tras un gol tempranero de las viguesas

Lance de un partido del Resa esta temporada.

Lance de un partido del Resa esta temporada. / HC Cambre

RAC

A Coruña

Nueva jornada amarga para el Resa Cambre en OK Plata. El cuadro cambrés cayó en el pabellón del Traviesas (2-0), en un duelo que se le complicó desde el inicio. Las locales se adelantaron a los treinta segundos de juego y cerraron el resultado antes del descanso, para bajar las pulsaciones en la segunda mitad. El Resa continúa último, sin ningún punto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents