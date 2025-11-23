2-0 | El Resa Cambre pierde en Vigo y sigue sin puntuar

Nueva jornada amarga para el Resa Cambre en OK Plata. El cuadro cambrés cayó en el pabellón del Traviesas (2-0), en un duelo que se le complicó desde el inicio. Las locales se adelantaron a los treinta segundos de juego y cerraron el resultado antes del descanso, para bajar las pulsaciones en la segunda mitad. El Resa continúa último, sin ningún punto.