3-0 | El Ciudad A Coruña se consolida en lo más alto de la Primera División

Triunfo de prestigio para el CV Ciudad A Coruña frente a Los Campos (3-0), en uno de los partidos destacados de la jornada en Primera División. El combinado coruñés se impusieron en tres sets (29-27, 25-16 y 25-18) para asentarse en el liderato y tomar cuatro puntos de ventaja respecto a las asturianas (terceras) y uno con el Sestao (segundo).