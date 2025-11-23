Voleibol | Primera División
3-0 | El Ciudad A Coruña se consolida en lo más alto de la Primera División
A Coruña
Triunfo de prestigio para el CV Ciudad A Coruña frente a Los Campos (3-0), en uno de los partidos destacados de la jornada en Primera División. El combinado coruñés se impusieron en tres sets (29-27, 25-16 y 25-18) para asentarse en el liderato y tomar cuatro puntos de ventaja respecto a las asturianas (terceras) y uno con el Sestao (segundo).
