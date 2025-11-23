Alba Garrote hace soñar al Marineda en OK Plata

Suma y sigue el Marineda Hockey de Nelson Obelleiro en lo más alto de la OK Plata. El conjunto coruñés doblegó este fin de semana al Patinalón (4-1), con una gran actuación de Alba Garrote, que rubricó tres goles y se consolida como máxima goleadora del equipo con once tantos. Mar Franci completó el marcador en la segunda parte. Con este triunfo, la escuadra coruñesa sigue soñando con el ascenso desde lo más alto de la clasificación, con 22 puntos y cuatro de ventaja con el Alcalá.