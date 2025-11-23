La carrera de Novo Mesoiro despide la temporada del Coruña Corre con triunfo de Antón Gómez y Alba Raso

Más de un millar de atletas han participado este domingo en la carrera popular de Novo Mesoiro, la última del circuito de carreras Coruña Corre del año. Antón Gómez López y Alba Raso Mora se llevaron el oro en las categorías masculina y femenina de la prueba absoluta. Noa Mirantes, Abdelaziz Fatihi, Inés Pampín y Bruno Salido también se subieron al podio en esta despedida de temporada. La carrera arrancó con un minuto de silencio en recuerdo del atleta Jesús Bernal, un habitual de las carreras populares de la ciudad, que falleció este mes de noviembre a los 78 años. Bernal contabilizó más de 2.800 pruebas deportivas y 20.000 km recorridos a lo largo de su trayectoria y este mismo año participó en las carreras de la Torre, Matogrande, San Pedro de Visma y Os Rosales.

El concejal de Deportes Manuel Vázquez, encargado de la entrega de trofeos, destacó las “buenas cifras de participación” en las carreras populares del Coruña Corre y el auge del público femenino. Avanzó que pronto se abrirá la inscripción del medio maratón de A Coruña, C21, que se realizará el domingo 1 de marzo.