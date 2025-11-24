Fútbol sala | Mundial Femenino
La España de Martita quiere su billete para cuartos
Disputa ante Colombia el segundo partido de la ronda inicial | Puede asegurar el liderato del grupo
La selección española de fútbol sala femenino busca este martes ante Colombia (13.30 horas, Teledeporte) en el PhilSports Arena de Manila, certificar de forma matemática su clasificación para los cuartos de final del primer Mundial de la historia. El combinado nacional, del que forma parte la coruñesa Marta López-Pardo, Martita, disputa el segundo partido del grupo B y, si gana y Canadá no se impone a Tailandia, terminará como líder.
España debutó con un triunfo sólido ante Tailandia (5-2), en un partido en el que mejoró su juego en el segundo tiempo, tras superar los nervios iniciales. El conjunto que dirige Clàudia Pons no quiere esperar a la última jornada para certificar su objetivo. Para lograrlo, tratará de doblegar a una Colombia que venció en la jornada inaugural a Canadá (2-0). La seleccionadora podrá contar para este encuentro con Cecilia Zarzuela, incorporada en los últimos días para sustituir a la lesionada Mayte, con una fractura nasal.
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just