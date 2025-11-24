La España de Martita quiere su billete para cuartos

La selección española de fútbol sala femenino busca este martes ante Colombia (13.30 horas, Teledeporte) en el PhilSports Arena de Manila, certificar de forma matemática su clasificación para los cuartos de final del primer Mundial de la historia. El combinado nacional, del que forma parte la coruñesa Marta López-Pardo, Martita, disputa el segundo partido del grupo B y, si gana y Canadá no se impone a Tailandia, terminará como líder.

España debutó con un triunfo sólido ante Tailandia (5-2), en un partido en el que mejoró su juego en el segundo tiempo, tras superar los nervios iniciales. El conjunto que dirige Clàudia Pons no quiere esperar a la última jornada para certificar su objetivo. Para lograrlo, tratará de doblegar a una Colombia que venció en la jornada inaugural a Canadá (2-0). La seleccionadora podrá contar para este encuentro con Cecilia Zarzuela, incorporada en los últimos días para sustituir a la lesionada Mayte, con una fractura nasal.