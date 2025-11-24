Los veinte minutos malditos del OAR ante el Proin Sevilla

El OAR Attica 21 no pudo sostener el pulso al Proin Sevilla (23-25) en su primera defensa del liderato, pero el equipo de Nando González se marchó en ventaja al descanso en el duelo del San Francisco Javier y estuvo en todo momento dentro del partido. A menos de un minuto aún aspiraba a empatarlo y seguir en la cabeza de la tabla. Una prueba, de momento, no superada y que le servirá en el futuro tras una emboscada de su rival al principio de la segunda mitad que le hizo ceder el cetro de la División de Honor Plata.

Y es que el OAR hizo tan solo cuatro goles en los primeros 20 minutos, unas cifras prácticamente inéditas entoda la temporada en una fase de partido en la que se impusieron las defensas y en las que el damnificado final fue el equipo coruñés, que sigue todavía en la pelea por la zona alta del campeonato.

Solo en el partido ante el Club Balonmano Soria anotó menos goles, 22, y tuvo una racha parecida, también tras el descanso, de solo cuatro goles en 20 minutos. La gran diferencia es que esa vez, en la jornada cinco, dejó a su contrincante en 21 y pudo ganar aquel encuentro. En la lucha de mínimos del pasado fin de semana fue el Proin Sevilla el que se llevó el gato al agua.

En el resto de encuentros el equipo de Nando González estuvo mucho más suelto en ataque y, de hecho, hubo dos partidos en los que se fue hasta la cota de los 37 goles. En uno le ganó por la mínima al Barcelona B (36-37) y en el otro le pasó por encima al por entonces líder de la División de Honor Plata, el Agustinos de Alicante (24-37). Justo después de ese encuentro en el que dio un golpe encima de la mesa, no pudo responder al reto de los sevillanos, pero continúa en una lucha inimaginable, dadas sus aspiraciones al principio de la liga.

El OAR se encuentra en una situación intermedia entre los equipos más realizadores, merced a los 295 que ha conseguido en los diez encuentros que ha disputado. La responsabilidad, en ese sentido, sí que es coral porque el equipo coruñés no ha colado a ningún artillero en la parte alta. Los que mejor puntería tiene son Álex Chan (décimo sexto) con 53 goles y Gabriel Navarro (décimo octavo) con 49.