La España de Martita ya está en cuartos de final

La España de la coruñesa Martita ya está clasificada para los cuartos del Mundial de Filipinas después de sumar su segunda victoria al golear por 5-1 a Colombia. El equipo que entrena Clàudia Pons sigue firme en esta histórica cita y tras cumplir también los pronósticos ante el combinado sudamericano, el triunfo (6-3) de Tailandia ante Canadá provocó que ya esté entre los ocho mejores y como primero del Grupo B.

La Selección no tardó en encarrilar la victoria y dominaba 3-0 en seis minutos. Irene Samper hizo el 1-0 al iniciarse el choque y Vane Sotelo y Antía Pérez pusieron ya distancia. Colombia apenas podía desplegarse y cometía faltas, lo que propició que cometiese pronto la sexta. Un doble penalti permitió a Sotelo hacer el 4-0. El equipo no pudo aumentar su cuenta, lo que hizo ya en el segundo tiempo con el 5-0 obra de Irene Córdoba. Esta jugadora desviaría minutos después un saque de esquina para que su rival maquillase el marcador: 5-1.