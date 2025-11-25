Vuelve el Mundial de dardos a A Coruña

El Mundial de dardos está de vuelta en A Coruña. Después del impacto deportivo y hotelero de la primera edición, esta cita que reúne a los mejores de la especialidad Phoenix Darts repetirá en la ciudad entre los días 5 y 8 de diciembre en el mismo emplazamiento: Expocoruña. Hace un año ya reunió a más de 10.000 personas, entre participantes y acompañantes, y la previsión de los organizadores es que esa cifra se vaya hasta los 15.000 en esta segunda cita que afianza a A Coruña en el circuito de dardos a nivel planetario.

A la competición acudirán jugadores de dardos de «países como Corea del Sur, Japón, China, Taiwán, Hong Kong, Estados Unidos, Canadá, México y también de Europa». En Expocoruña «se dispondrá de un espacio de más de 7.000 metros cuadrados», según cuentan los gestores de este campeonato, impulsado por «Viajes SantYago, con el apoyo de la Xunta, a través de Turismo de Galicia y Xacobeo».

El organizador de esta iniciativa es Ángel Cabana, propietario de Viajes Sant Yago, que colabora con la empresa Phoenix Darts, que tiene más de 35.000 máquinas de dardos virtuales instaladas por todo el mundo: «Llevamos desde 2014 haciendo campeonatos de España, Ibéricos y de Europa», explicaba hace un año antes de la primera edición de este evento llegado a A Coruña.

El torneo celebrado en la ciudad repartió entonces 100.000 euros en premios entre los primeros clasificados de las principales categorías. Estas fueron individual, por parejas y por equipos. Además, las personas que fueron cayendo eliminadas pudieron disputar un torneo paralelo entre los perdedores que les permitieron seguir jugando en las 250 máquinas del recinto.

No era la primera vez que Ángel Cabana hacía un torneo de dardos en Galicia. Anteriormente ya había traído campeonatos nacionales y europeos a Santiago, a Vigo y a la propia A Coruña.

Los dardos virtuales no se pueden considerar un deporte, pero sí que es un afición que cada vez tiene más adeptos. «Juegan hombres y también muchas mujeres», señalaba en 2024 el organizador del Mundial. «La gente va a los bares o salas de juego al salir del trabajo a jugar a los dardos. Es algo muy relajante», apuntaba.

El perfil de estas personas suelen ser estar entre jóvenes y gente de mediana edad, pero aquí el físico no tiene gran importancia. «Puedes ver a una persona de 120 kilos y a otra de 45 jugando igual de bien», explicaba Cabana.

Todas estas personas llegaron y llegarán al campeonato tras disputar una fase de clasificación previa. «Lo bueno de estas dianas es que son online y puedes jugar con gente de todo el mundo».