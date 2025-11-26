Josefina Zeballos y Brenda Fontana pasan la prueba en Maristas

Maristas, desde la humildad económica y la ambición deportiva, ha apostado por fichar talento extranjero a punto de eclosionar para disfrutar de baloncestistas fuera de mercado el tiempo que fuese posible. La jugada le salió bien en varias ocasiones, pero la contraprestación era que le resultaba casi imposible retener a esas jugadoras a la temporada siguiente. Esta campaña, al menos, pudo quedarse con Nevena Dimitrijevic, el gran deseo de Fernando Buendía, pero vio cómo volaban Solo Amusan y Nia Daniels. «Sería utópico pensar que Maristas puede retener a todo el mundo. Al acabar la fase (de ascenso), Nia, Dimitrijevic y Solo tenían ya cinco o seis ofertas cada una», reconocía a LA OPINIÓN el entrenador al día siguiente de despedirse del sueño de la Liga Challenge en Vilagarcía. Adiós a las norteamericanas y viraje hacia la búsqueda de jugadoras sudamericanas diferenciales. Y Josefina Zeballos y Brenda Fontana están pasando la prueba con nota.

Brenda Fontana defiende a una jugadora rival en el pabellón de Maristas. | Casteleiro

Y es que Nia Daniels y Solo Amusan promediaron la pasada temporada 25,44 puntos por partido. 14,48 para la primera y 10.96 para la segunda. La uruguaya y la argentina, líderes ofensivas del equipo coruñés en este ejercicio, han ido un paso más allá al promediar 27,26 puntos entre ambas en estos primeros ocho partidos de la Liga Femenina 2. Zeballos es tercera en anotacion en el Grupo B y Fontana es la décimo cuarta. La argentina lo completa siendo la octava mejor reboteadora de la liga con más de ocho rechaces por partido (65 en ocho duelos). De media, captura casi los mismos que Amusan y Daniels juntas la pasada temporada. Ahí su aportación es más completa, al rozar el doble doble. Zeballos, en este apartado, aporta 2,5 rebotes por encuentro, aunque no es ese el principal cometido de su baloncesto.

De ese trío de líderes en la pista quien ha podido permitirse no acaparar tanto protagonismo esta temporada es Nevena Dimitrijevic, quien ha pasado de los más de 13 puntos por duelo del pasado ejercicio a los 7,5 que acumula en este inicio de liga. La temporada pasada acabó como la mejor asistente del grupo de Maristas con más de cinco pases de canasta por envite. Esta campaña es, de momento, tercera y su media es de 3,3.