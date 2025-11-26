Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

deportes acuáticos

Fin de semana de vela y de esquí náutico en A Coruña

Pruebas organizadas por Marina Coruña y el Náutico de La Coruña

Wakeboard. | LOC

RAC

A Coruña

Fin de semana de ingente actividad de deportes náuticos en las aguas de A Coruña. Marina Coruña organiza el día 29 una competición de esquí náutico, en las modernas especialidades de Wakeboard y wakesurf, auspiciadas por las Federaciones Española y Gallega. El sábado a lo largo de todo el día, en la denominada pista de San Antón, en la zona de O Parrote, habrá competición entre las 10.00 y 17.00 horas, con final en la entrega de premios.

Ese día a partir de las 14.00 horas y el domingo 30 a partir de las 11.00 se celebrará el trofeo Aurelio Fernández Lage de vela, organizado, por el Real Club Náutico de La Coruña, en la clase Optimist.

