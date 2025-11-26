deportes acuáticos
Fin de semana de vela y de esquí náutico en A Coruña
Pruebas organizadas por Marina Coruña y el Náutico de La Coruña
A Coruña
Fin de semana de ingente actividad de deportes náuticos en las aguas de A Coruña. Marina Coruña organiza el día 29 una competición de esquí náutico, en las modernas especialidades de Wakeboard y wakesurf, auspiciadas por las Federaciones Española y Gallega. El sábado a lo largo de todo el día, en la denominada pista de San Antón, en la zona de O Parrote, habrá competición entre las 10.00 y 17.00 horas, con final en la entrega de premios.
Ese día a partir de las 14.00 horas y el domingo 30 a partir de las 11.00 se celebrará el trofeo Aurelio Fernández Lage de vela, organizado, por el Real Club Náutico de La Coruña, en la clase Optimist.
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 4-3 | Cervera y Blai Roca desquician al Reus
- La Xunta denuncia «irregularidades» con los fondos del campeonato de España de surf de 2024 en A Coruña