La C21 abrirá sus inscripciones el próximo lunes, 1 de diciembre

La C21 comienza una nueva cuenta atrás. La medio maratón coruñesa volverá a las calles de la ciudad el próximo 1 de marzo de 2026 y, poco a poco, se van desvelando detalles de su 18ª edición. El primero es el plazo de inscripciones, que se abre el próximo lunes, 1 de diciembre, en la web de Carreiras Galegas.

Los 21 kilómetros de la cita principal estarán complementados por un recorrido más pequeño y menos exigente, de solo 5, que abre las puertas a atletas menos profesionales, como ya ocurrió en 2025. En la última edición, ambas pruebas reunieron a más de 4.000 personas, con David Korichei y Vanessa Carvalho como vencedores.