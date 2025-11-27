Atletismo | C21
La C21 abrirá sus inscripciones el próximo lunes, 1 de diciembre
La media maratón se celebrará el 1 de marzo de 2026 y contará con una 5K complementaria
A Coruña
La C21 comienza una nueva cuenta atrás. La medio maratón coruñesa volverá a las calles de la ciudad el próximo 1 de marzo de 2026 y, poco a poco, se van desvelando detalles de su 18ª edición. El primero es el plazo de inscripciones, que se abre el próximo lunes, 1 de diciembre, en la web de Carreiras Galegas.
Los 21 kilómetros de la cita principal estarán complementados por un recorrido más pequeño y menos exigente, de solo 5, que abre las puertas a atletas menos profesionales, como ya ocurrió en 2025. En la última edición, ambas pruebas reunieron a más de 4.000 personas, con David Korichei y Vanessa Carvalho como vencedores.
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 4-3 | Cervera y Blai Roca desquician al Reus
- La Xunta denuncia «irregularidades» con los fondos del campeonato de España de surf de 2024 en A Coruña