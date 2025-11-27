El Coruña en Loita promete «tensión y adrenalina» en Riazor

Luces, cámaras y acción sobre el cuadrilátero del Frontón de Riazor. La séptima edición del Coruña en Loita despliega este sábado su alfombra roja, a partir de las 19.00 horas, para la celebración de una velada de boxeo de alto nivel. Todo un clásico en el calendario del deporte local, aunque Luis Suárez, entrenador y promotor del Azteca Box, no lo considere así. «Todo es muy volátil, lo que hoy está de moda, mañana no lo está tanto, pero es verdad que en todas las ediciones hemos llenado el recinto», explica. En la previa del evento, apenas hay entradas disponibles (quedan menos de 100 para grada) y se espera «un ambientazo» de público que lleve en volandas a los boxeadores sobre el ring.

La apertura de puertas se hará a las 18.00, pero el primer asalto no comenzará hasta una hora después. A partir de ahí, se sucederán un total de 14 combates que abarcarán desde el talento más joven de la base hasta púgiles veteranos curtidos entre las cuerdas. «El primer bloque, sobre todo, es de chavales entre 14 y 17 años. Son jóvenes, pero alguno tiene ya mucha experiencia para ser cadete, son un espectáculo», asegura Suárez. El segundo tramo, tras un pequeño descanso, se compone de otras cinco peleas, ya enfocadas hacia la categoría sénior. «Ahí estarán Carlos Garrido, de Pontevedra, que lo hace muy bien, Samu Marfoi, de Vigo, o nuestro Matías [Otero], del Azteca Box. Para cerrar el bloque, Álvaro Pampín pelea por tercera vez contra Xabi Abal, en categoría Neo Pro», indica. La traca final será de altura, con «varios combatazos». Mar Prieto se medirá a Nahir Rodríguez en la única batalla femenina, Andrés Leira se enfrentará a Aarón González, Pablo Linayo contra Manu Rodríguez y, como gran cierre, el duelo entre Rodolpho Letelier y Gorka Bazooka Papín. «Son todos buenísimos, cualquiera podría ser el último, pero elegimos a Gorka y Rodolpho porque compiten en un peso de más de 100 kilos y tiene un componente de mayor tensión y adrenalina que a la gente le puede gustar», comenta Suárez.

El único inconveniente al que se enfrenta el VII Coruña en Loita es la coincidencia de horario con los duelos del Deportivo en Albacete y el Liceo en Riazor, aunque Suárez lo tiene claro: «Móvil, cascos y a seguirlos en el Frontón».