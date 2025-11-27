Tomás Villares y Pablo Cancela, los ‘killers’ del hockey coruñés: «Nos sobran las ganas»

El pabellón de Monte Alto abre sus puertas este sábado (19.30 horas) para acoger un duelo de alto voltaje. Dominicos y Compañía de María ajustan sus patines y preparan sus sticks para medirse en el derbi coruñés de la OK Plata, el enfrentamiento estrella del hockey de la ciudad. Una jornada en la que se sienten los nervios, aumenta la motivación y sube la intensidad con el objetivo de demostrar quien de los dos reina en la categoría de plata. «Saldremos con ganas, nos sobran. Los derbis son partidos que siempre gustan, no necesitamos motivación extra», afirma Tomás Villares, jugador de Dominicos. La ambición del máximo goleador de la escuadra de la Ciudad Vieja contrasta con la serenidad de Pablo Cancela, pichichi de Compañía, que ha vivido cientos de partidos eléctricos a lo largo de su trayectoria. «Entiendo que sea especial para los más jóvenes, jugar contra un rival de tu ciudad siempre aumenta las ganas, pero yo estoy tranquilo. Es bonito por enfrentarme contra algún amigo mío, pero por el resto es un encuentro normal», asegura.

Ambos conjuntos se verán las caras separados por solo tres puntos en la tabla. Dominicos, con 10, acumula 3 triunfos, 2 empates y una derrota, mientras que Compañía, con 7, suma 4 empates, una victoria y un duelo perdido. La igualdad entre ellos es máxima. «Llegamos en una fase de crecimiento. Tuvimos algún desajuste a principios de temporada, pero ahora estamos en un buen momento mental y tenemos clara la línea para seguir mejorando», explica Cancela. El cuadro de la Ciudad Vieja, por su parte, cayó en Girona [5-2] en un mal encuentro del que tienen ganas de resarcirse. «Quitando el último partido, estamos bastante bien. Somos como una gran familia y eso se nota en la pista», asegura Villares.

Tanto uno como otro se deshacen en elogios hacia su rival, al que, más allá del enfrentamiento directo, esperan que «le vaya muy bien» el resto del curso, porque lo importante es tener «equipos coruñeses» cuanto más alto, mejor. «Dominicos tiene plantilla para estar arriba, con gente más experta que nosotros, están haciendo un muy buen año», opina Pablo. Tomás, por su parte, cree que Compañía es un conjunto «con mucho gol» y que «compite cada duelo hasta el final», por lo que los hombres que dirige Pablo Togores deberán estar «muy atentos en defensa» si no quieren «sufrir». «Ellos llevan más goles que nosotros», bromea Cancela que, sin embargo, admite que el combinado de Álex Canosa es «atrevido» y que «disfruta jugando» para que sus encuentros sean «divertidos para el público» que acude a animarlos.

Las gradas aguardan un lleno absoluto para una de las citas más esperadas del deporte coruñés. Dominicos actúa como local, algo que, para Pablo Cancela, otorga «ventaja» a su oponente, pero los pupilos de Canosa tratarán de «quitársela con trabajo y ganas». Villares considera que el cuadro de Togores estará «más arropado», pero que el pabellón no deja de ser «una pista que los dos conocemos bien», terreno neutral.

Ambos jugadores tendrán los focos sobre sus dorsales, pues son los máximos artilleros de sus respectivos equipos. Cancela lleva 10 dianas en su regreso a la OK Plata (y es el goleador más letal de la competición en general) y Villares ha firmado 7 (en el top 3 del torneo, por detrás de Cancela y Oriol Llenas, del Mataró). Sus sticks están listos y sus punterías, afinadas. La ambición, a ambos, les sobra. Es momento de que ruede la bola sobre el parqué de Monte Alto. Y que gane el mejor.