Trámite ante Canadá para la España de Martita con la mente en Marruecos

La selección española que de la coruñesa Martita ha cumplido su objetivo en la primera fase de la Copa del Mundo de fútbol sala que se está disputando en Filipinas. El combinado nacional venció sus dos primeros duelos en la fase de grupos ante Tailandia (5-1) y Colombia (1-5), para asegurar el billete a los cuartos de final y terminar la ronda inicial con total tranquilidad. Este viernes, España se mide a Canadá (13.30 horas, Teledeporte), en un partido con sabor a trámite en el que el objetivo es rodar a jugadoras que han tenido menos minutos y seguir afianzando las buenas sensaciones proyectadas hasta el momento sobre el parqué del PhilSports Arena de Manila.

Canadá, por su parte, todavía no conoce la victoria en el Mundial: cayó 2-0 ante Colombia en el choque inaugural y repitió derrota frente a Tailandia (3-6).

Marruecos, rival en cuartos

Una vez concluya la cita frente a las canadienses, el conjunto de Claudia Pons ya podrá pensar libremente en los cuartos de final y las fases eliminatorias del torneo, donde todo se decide a un partido y el mínimo error puede costar la eliminación y truncar el sueño de alzar el título.

El primer escollo en el camino del KO para España será Marruecos (lunes, 1 de diciembre), que certificó la segunda plaza del grupo A este jueves al vencer a Polonia (1-0) en el duelo decisivo con un tanto de Jasmine Demraoui. Las campeonas de África estaban obligadas a ganar después de un arranque irregular en el campeonato, con una dura derrota inicial ante Argentina (6-0) y una posterior victoria frente a Filipinas (3-2), pero se repusieron a tiempo y pasaron.

La selección marroquí no es una desconocida para España. Ambas escuadras se midieron en una serie de amistosos de preparación antes del Mundial, en Toledo, donde el equipo español se impuso con autoridad (8-1 y 6-1). Meses antes se enfrentaron en Rabat, también con doble victoria nacional (0-5 y 1-5). En total, 6 choques y 6 triunfos para España, con un balance de 40 goles a favor y solo 4 en contra.