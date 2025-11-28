La agenda del deporte de A Coruña: el boxeo y los derbis acaparan todos los focos

Multitudinaria agenda para el deporte de A Coruña en el último fin de semana de noviembre. El CRAT vuelve a la acción, en una jornada de múltiples duelos gallegos en la que el boxeo asume protagonismo.

Boxeo

La séptima edición del Coruña en Loita reunirá la tarde del sábado (a partir de las 19.00 horas) en el Frontón de Riazor a más de un millar de personas. La velada del Azteca Box ofrece 14 combates de múltiples categorías, desde la base hasta los pesos más pesados.

Hockey sobre patines

En OK Liga, el HC Coruña visita al Alpicat (sábado, 13.00) en busca de recuperar la senda del triunfo. En OK Plata femenina, el Resa Cambre recibe al Raxoi (domingo, 11.00), mientras que en el torneo masculino, Monte Alto acogerá la gran cita del hockey coruñés entre Dominicos y Compañía (sábado, 19.30). En OK Bronce, el Oleiros juega ante el Urdaneta (sábado, 20.30), el Compañía B contra el Ordes (domingo, 12.00) y el Liceo B frente al Patinalón (domingo, 12.30).

Rugby

El CRAT Rialta vuelve a la competición en la Liga Iberdrola y lo hace en Elviña, contra el Majadahonda (domingo, 12.30).

Baloncesto

Maristas se desplaza hasta Mataró para tratar de sumar una nueva victoria que las mantenga en lo más alto de la Liga Femenina 2 (sábado, 16.00).

Fútbol sala

El 5 Coruña quiere continuar su buena dinámica en Segunda B y, para ello, tratará de vencer en la pista del Benavente (sábado, 19.00).

Balonmano

En Primera División, el Balonmán Culleredo se enfrenta en casa al Ingenio (sábado, 19.00).

Voleibol

Duelo territorial para el Zalaeta en la Superliga 2, a domicilio frente al Voleyourense (sábado, 19.30). En Primera División, el CV Coruña se mide a la a misma hora al Cuesta Piedra y el Oleiros recibe al Sestao (sábado, 19.00), mientras que el cuadro masculino desafiará al Palencia (sábado, 16.30).