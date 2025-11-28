El A Coruña Nautical Festival mezcla tradición y modernidad sobre el agua

El deporte coruñés vive ligado al mar. Desde los clásicos, como la vela o el surf, a las disciplinas que poco a poco ganan presencia, como la natación en aguas abiertas, la práctica deportiva de la ciudad no se entiende sin las olas y la sal. Para unir la historia y el futuro, hoy se celebra el A Coruña Nautical Festival, que pone el foco en la primera Copa Coruña de esquí náutico y en el Trofeo Aurelio Fernández Lage de vela. El evento, organizado por las respectivas Federaciones Gallegas, el Concello y los clubes Marina Coruña y Real Club Náutico, tomará el sábado las aguas entre O Parrote y el castillo de San Antón a partir de las 10:00 horas y, en el caso de la vela, repetirá el domingo desde las 11.00.

«A Coruña tiene mucho potencial para crecer en estos deportes», señala Alfonso Rey España, secretario de la Federación Gallega de Esquí Náutico, campeón de España máster y representante de las embarcaciones ATX. «Ya hay tres o cuatros barcos de wakeboard y alguno de ellos se está inclinando hacia el wakesurf», admite Rey, que reconoce que el principal escollo para la práctica de su especialidad es el «el alto coste de los barcos», pero que, una vez se tiene la embarcación, el resto es «pura diversión».

El mar coruñés reunirá a lo largo del sábado, entre las 10.00 horas y las 17.00, a algunos de los riders más destacados del panorama internacional. La jornada se dividirá en dos: una competición al uso de wakesurf, con jurado, podio y premios, y una exhibición de trucos, más relajada, de wakeboard. Para la primera, la Copa Coruña contará con 16 participantes de «muy alto nivel», entre los destacan la rusa Nina Ryzhenkova, actual campeona del mundo, y varios campeones de España, como el propio Alfonso Rey. En la segunda, el público disfrutará , entre otros, de los recursos de Noah Tamaral, subcampeona de Europa y la gran joya del wakeboard mundial ahora mismo.

Pese a que ambas modalidades comparten muchas similitudes, también hay una serie de diferencias importantes. «El wakeboard requiere más preparación, porque el esquiador salta las olas haciendo mortales, giros y trucos a 30 o 35 kilómetros por hora, por lo que, si se cae, el impacto es grande. En wakesurf, se suelta el cabo después de elevarse y se surfea tras la ola a menos velocidad, es más asequible», señala Rey.

La vela, la otra protagonista

Más allá de la novedad del esquí acuático, este fin de semana también habrá espacio para la vela en la marina coruñesa. Concretamente para la clase Optimist, que navegará en el Trofeo Aurelio Fernández Lage con especial protagonismo para las categorías de base. La competición reunirá a más de 150 embarcaciones de nivel top del noroeste del país, el sábado a las 14.00 y el domingo a las 11.00.