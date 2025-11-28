Fútbol sala | Mundial
Martita debuta como goleadora y España se luce ante Canadá
La coruñesa contribuye al triunfo en el último choque de la fase inicial
A Coruña
Marta López-Pardo, Martita, ya sabe lo que es marcar un gol en un Mundial. La cierre coruñesa del Poio participó de forma activa en la goleada de España frente a Canadá (0-7) en la despedida de la primera ronda del torneo, previo paso a la disputa de los cuartos del final ante Marruecos el próximo lunes (13.30 horas, Teledeporte).
España partía como gran favorita ante la escuadra más débil del grupo y no defraudó. Antía Pérez abrió la lata a los cinco minutos, Dany firmó el segundo a los diez y Córdoba, Ale de Paz y Ceci cerraron la manita antes del descanso. Ya en el segundo tiempo, Martita rubricó el sexto y Noelia el séptimo.
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 4-3 | Cervera y Blai Roca desquician al Reus
- La Xunta denuncia «irregularidades» con los fondos del campeonato de España de surf de 2024 en A Coruña