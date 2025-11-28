Martita debuta como goleadora y España se luce ante Canadá

Marta López-Pardo, Martita, ya sabe lo que es marcar un gol en un Mundial. La cierre coruñesa del Poio participó de forma activa en la goleada de España frente a Canadá (0-7) en la despedida de la primera ronda del torneo, previo paso a la disputa de los cuartos del final ante Marruecos el próximo lunes (13.30 horas, Teledeporte).

España partía como gran favorita ante la escuadra más débil del grupo y no defraudó. Antía Pérez abrió la lata a los cinco minutos, Dany firmó el segundo a los diez y Córdoba, Ale de Paz y Ceci cerraron la manita antes del descanso. Ya en el segundo tiempo, Martita rubricó el sexto y Noelia el séptimo.