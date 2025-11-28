El OAR quiere recuperarse a costa de un frágil Zaragoza

El Attica 21 OAR vuelve a la pista con el orgullo herido. Después de caer frente al Proin Sevilla en la última jornada (23-25), con veinte minutos fatídicos en ambas áreas que terminaron costándole el triunfo, la escuadra que dirige Nando González quiere reponerse del traspiés y volver al camino ganador lo antes posible. La primera oportunidad la tiene esta sábado, a domicilio, contra un Cortazara Zaragoza (20.30 horas) en horas bajas. El combinado aragonés acumula tres partidos sin ganar (dos derrotas y un empate) y lucha por la permanencia en la parte baja de la competición, con solo 8 puntos en su casillero.

El Zaragoza es un viejo conocido para el cuadro coruñés. Ambos equipos se vieron las caras en San Francisco Javier en la fase de ascenso a División de Honor Plata el pasado mes de mayo, en un enfrentamiento vibrante que terminó con empate coruñés en el último segundo gracias a un tanto de Luisma de Goya (24-24). A partir de ahí, el OAR despegó y vive anclado a la zona alta de la tabla, mientras su rival pasa apuros para puntuar cada jornada.