Regreso a Riazor para alzar el vuelo

El último compromiso del Liceo terminó con regusto amargo. Los hombres de Juan Copa cayeron ante el Barcelos (3-1) en su segunda cita de la WSE Champions, ahogados por el ritmo vertiginoso de la escuadra lusa y víctima de sus propios errores. De esa derrota han pasado nueve largos días, en los que el conjunto verdiblanco ha tenido tiempo de descansar, limpiar la cabeza y renovar las energías para volver a poner el foco en la OK Liga. En su regreso al torneo doméstico, que será la vuelta a Riazor tras dos partidos consecutivos lejos de su público, el combinado coruñés se mide este sábado (19.00 horas, okliga.tv) al Voltregà, un rival incómodo y plagado de rostros conocidos.

Al Liceo no le gusta perder. Caracterizado por su inconfundible gen competitivo, los verdiblancos afrontan el duelo de esta tarde con el objetivo de volver a la senda del triunfo. El tropiezo en tierras lusas, pese a que puede entrar en la lógica por la entidad del rival, escuece en un equipo que vive por y para ganar. Por ello, los esfuerzos colegiales están orientados en levantarse de la lona lo antes posible y sumar la tercera victoria consecutiva en liga, tras conquistar Noia y doblegar, con ciertos apuros, al Reus en el Palacio.

Superar al Voltregá, además, supondría despegarse de un rival de play off (ahora mismo marcha quinto, cinco puntos por detrás de la escuadra coruñesa) y dar un nuevo golpe en la zona alta de la OK Liga, que el Liceo ocupa junto al Igualada y el Barcelona.

Fiabilidad y reencuentros

El equipo catalán no es un oponente sencillo. Pegajoso, rocoso y duro, es el conjunto que menos goles ha recibido en las nueve primeras jornadas (19), tan solo superado por el Igualada, que es líder (16). En ataque, el cuadro de Ferrán López no se prodiga demasiado (lleva 24 tantos a favor por los 31 del Liceo, por ejemplo), pero sabe rentabilizar con inteligencia sus ventajas en el marcador. Tampoco tiene vértigo a los rivales de la zona alta, pues, del top 8 de la clasificación, ganó al Lleida (2-4), empató ante Calafell (0-0) y Barça (4-4) y solo claudicó ante el Alcoi, por la mínima y en un duelo muy disputado (2-3).

La cita de Riazor estará marcada por los reencuentros. En las filas visitantes, destacan como goleadores tres exliceístas que amenazan la seguridad de Blai Roca: Arnau Canal, Álex Rodríguez y Jordi Burgaya. El meta verdiblanco, precisamente, también se medirá a su pasado, pues defendió al Voltregá durante cuatro cursos.