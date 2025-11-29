Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Liga Femenina

0-2 | El HC Coruña vence a domicilio al Alpicat

Rebe González y Anna Bulló, las goleadoras

Hockey Club Coruña.

Hockey Club Coruña. / HCCF

RAC

A Coruña

El Hockey Club Coruña tenía un duelo en la pista del Alpicat que iba a definir lo que iba a sufrir esta temporada para salvarse y el equipo de Stanis salió victorioso: 0-2. Los goles de Rebe González y Anna Bulló finiquitaron el duelo con un golpe de las coruñesas en cada parte. Tercer triunfo que les da aire con los colistas.

