0-2 | El HC Coruña vence a domicilio al Alpicat

El Hockey Club Coruña tenía un duelo en la pista del Alpicat que iba a definir lo que iba a sufrir esta temporada para salvarse y el equipo de Stanis salió victorioso: 0-2. Los goles de Rebe González y Anna Bulló finiquitaron el duelo con un golpe de las coruñesas en cada parte. Tercer triunfo que les da aire con los colistas.