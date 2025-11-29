Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol | Primera División

1-3 | El CV Ciudad A Coruña se impone y afianza su liderato

Las jugadoras del CV Coruña celebran un punto.

RAC

A Coruña

Nueva victoria para el CV Ciudad A Coruña en Primera División. El conjunto coruñés fue superior al Santa Cruz Cuesta Piedra y logró un trabajado triunfo en Canarias (1-3). Con estos tres puntos, se consolida en el primer puesto de la tabla.

