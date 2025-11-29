Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol | Superliga Femenina 2

3-0 | Tarde aciaga para el Zalaeta en Ourense

Un partido del Zalaeta. / Iago López

RAC

A Coruña

Derrota contundente del Zalaeta en la pista del Voleyourense (3-0) en el derbi gallego de la Superliga 2. El conjunto de Jorge Barrero peló el primer set (25-23), pero se vio superado en los dos siguientes (25-19 y 25-17). Se mantiene quinto.

