Balonmano | División de Honor Plata
30-37 | El OAR se repone y recupera la sonrisa a costa del Zaragoza
Remonta en la segunda parte un duelo que comenzó por detrás | Vuelve a ganar tras el tropiezo ante el Sevilla y se pone tercero
El Attica 21 OAR vuelve a la senda de la victoria tras doblegar al Cortazara Zaragoza a domicilio (30-37). El conjunto de Nando González fue por detrás durante toda la primera mitad, pero se repuso justo antes del descanso para asegurar los dos puntos con solvencia en la segunda mitad.
Los locales comenzaron mejor. Se adelantaron a los diez minutos y mantuvieron su ventaja durante la gran mayoría del primer tiempo. El OAR quería, pero no podía y, pese a que mantenía el marcador ajustado, no terminaba de dar un paso adelante. Luisma de Goya fue expulsado poco antes del paso por los vestuarios y, curiosamente, ese fue el punto de inflexión de su equipo. La escuadra oarista volteó el marcador con unos minutos finales de vértigo y se marchó a la caseta por delante (17-18).
El segundo periodo empezó con buen pie, con tres goles en tres minutos que despegaron a los coruñeses en el luminoso. Gabriel Navarro, Luis Horcajada y Alberto Roldán encontraron el acierto para hacer volar al conjunto visitante, amparado en un Mile Mijuskovic convertido en muro que frustró una y otra vez a los jugadores maños. En los 10 últimos minutos, el OAR logró una renta de 7 goles que, aunque menguó, nunca llegó a peligrar.
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 4-3 | Cervera y Blai Roca desquician al Reus
- La Xunta denuncia «irregularidades» con los fondos del campeonato de España de surf de 2024 en A Coruña