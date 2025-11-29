Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Primera Estatal

38-30 | El Balonmán Culleredo vuelve a ganar y se coloca sexto

RAC

A Coruña

Tercer triunfo seguido para el Balonmán Culleredo, que venció al Ingenio (38-30) y se aupó hasta la sexta posición de la tabla. El cuadro de Fernando Vázquez marcó el ritmo desde el inicio y despegó en una segunda mitad en la que fue muy superior a los canarios, que llegaban a Galicia como segundos.

TEMAS

