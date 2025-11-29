4-2 | Plácido triunfo del CH Oleiros en OK Bronce

Tres valiosos puntos para el CH Oleiros en casa frente al Urdaneta (4-2), en un duelo que ganó con más comodidad de la indica el marcador final. Martín Payero, Ignacio Fernández e Íñigo Varela, con dos goles, colocaron un 4-0 muy favorable que los vascos recortaron en el último tramo del encuentro.