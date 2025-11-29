Baloncesto | Liga Femenina 2
48-61 | Brenda Fontana lidera la octava victoria de Maristas
Termina como la máxima anotadora y la mejor valorada
A Coruña
Maristas sumó su octavo triunfo en la Liga Femenina 2 en la pista del UE Mataró (48-61) y continúa en lo más alto de la tabla. El conjunto de Fer Buendía perdió el primer cuarto, pero se repuso con solvencia y, sobre todo, amparado en la eficacia de Brenda Fontana, que acabó el duelo con 17 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 28 de valoración
