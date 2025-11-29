Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol sala | Segunda B

5-2 | El Benavente castiga a un combativo 5 Coruña

Lance de un partido del 5 Coruña en Novo Mesoiro.

Lance de un partido del 5 Coruña en Novo Mesoiro. / Iago Lopez

RAC

A Coruña

Partido duro para el 5 Coruña en Benavente (5-2). Los locales se adelantaron antes de los diez minutos, pero Álex López recortó al filo del descanso (2-1). Tras el intervalo, el Benavente firmó tres goles más y Merelas maquilló el marcador en el tramo final.

