6-1 | Un Liceo arrollador somete al Voltregà

Cuando el Liceo activa el modo rodillo es un equipo letal. El cuadro de Juan Copa regresó a la pista nueve días después de su última derrota en Barcelos y lo hizo por la puerta grande, sin piedad de un Voltregà que pagó los platos rotos europeos (6-1). Los verdiblancos firmaron su tercer triunfo consecutivo en liga con una masterclass de Nil Cervera, Dava Torres y Arnau Xaus y miran cara a cara al Igualada y al Barça en lo alto de la clasificación.

El conjunto de Ferran López se plantó en Riazor sin miedo a llevar la batuta y a generar las primeras ocasiones. Pero su dominio duró cinco minutos, lo que tardó el Liceo en desperezarse sobre la pista. Nil Cervera, con un doblete express, desactivó los planes visitantes a los cinco minutos y rompió el duelo con dos genialidades. La primera, un misil desde su propio campo que Codony no pudo ni ver. La segunda, un remate a bocajarro tras una transición rapidísima a pase de Toni Pérez. Con dos tantos en contra, al Voltregà le temblaron las piernas y la seguridad con la que había empezado se volvió precipitación. El equipo liceísta, sin prisa, se dedicó a jugar y desesperar a su oponente, pero sin generar grandes ocasiones. No le hacía falta. La escuadra visitante probó a Roca en varias acciones de Vargas, Serra, Canal y Teixidó, pero el meta local se mostró firme. Y el Liceo volvió a golpear. Bruno Saavedra lanzó una contra y Nil, pichichi y asistente, le regaló el tercer gol a Arnau Xaus. En otra transición, ya al filo del intervalo, Nuno Paiva y Tombita corrieron a campo abierto para ponerle en bandeja el cuarto a Dava Torres.

La reanudación no cambió las cosas. La brecha se asemejaba imposible de revertir para el Voltregà que, pese a chocar una y otra vez con el muro defensivo colegial, no dejó de intentarlo. El Liceo bajó las revoluciones y se dedicó a esperar y correr, uno de sus escenarios favoritos. Tombita, que acumuló minutos y ritmo, y Xaus, lideraron la parcela ofensiva local. Así llegó la manita. Dava asistió y Arnau remató al fondo de la red para volver a castigar a un rival que, pese a todo, intentó maquillar el marcador. Lo logró Armengol, en el enésimo intento catalán para no marcharse de vacío (5-1). En el tramo final, Toni Pérez vio una tarjeta azul, Álex Rodríguez falló la directa tras la décima falta liceísta y Dava cerró el luminoso en un rechace después de una bola parada. Solvencia, eficacia y tres puntos para un Liceo que sigue soñando con la cima de la tabla de la OK Liga.