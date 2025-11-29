Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OK Liga

6-1 | Un Liceo arrollador somete al Voltregà

El cuadro coruñés hizo los deberes en la primera mitad y jugó a medio gas tras el descanso

Los jugadores del Liceo se abrazan tras uno de los goles de Nil Cervera en el Palacio.

Los jugadores del Liceo se abrazan tras uno de los goles de Nil Cervera en el Palacio. / Iago López

Sara Gallego

A Coruña

Cuando el Liceo activa el modo rodillo es un equipo letal. El cuadro de Juan Copa regresó a la pista nueve días después de su última derrota en Barcelos y lo hizo por la puerta grande, sin piedad de un Voltregà que pagó los platos rotos europeos (6-1). Los verdiblancos firmaron su tercer triunfo consecutivo en liga con una masterclass de Nil Cervera, Dava Torres y Arnau Xaus y miran cara a cara al Igualada y al Barça en lo alto de la clasificación.

El conjunto de Ferran López se plantó en Riazor sin miedo a llevar la batuta y a generar las primeras ocasiones. Pero su dominio duró cinco minutos, lo que tardó el Liceo en desperezarse sobre la pista. Nil Cervera, con un doblete express, desactivó los planes visitantes a los cinco minutos y rompió el duelo con dos genialidades. La primera, un misil desde su propio campo que Codony no pudo ni ver. La segunda, un remate a bocajarro tras una transición rapidísima a pase de Toni Pérez. Con dos tantos en contra, al Voltregà le temblaron las piernas y la seguridad con la que había empezado se volvió precipitación. El equipo liceísta, sin prisa, se dedicó a jugar y desesperar a su oponente, pero sin generar grandes ocasiones. No le hacía falta. La escuadra visitante probó a Roca en varias acciones de Vargas, Serra, Canal y Teixidó, pero el meta local se mostró firme. Y el Liceo volvió a golpear. Bruno Saavedra lanzó una contra y Nil, pichichi y asistente, le regaló el tercer gol a Arnau Xaus. En otra transición, ya al filo del intervalo, Nuno Paiva y Tombita corrieron a campo abierto para ponerle en bandeja el cuarto a Dava Torres.

La reanudación no cambió las cosas. La brecha se asemejaba imposible de revertir para el Voltregà que, pese a chocar una y otra vez con el muro defensivo colegial, no dejó de intentarlo. El Liceo bajó las revoluciones y se dedicó a esperar y correr, uno de sus escenarios favoritos. Tombita, que acumuló minutos y ritmo, y Xaus, lideraron la parcela ofensiva local. Así llegó la manita. Dava asistió y Arnau remató al fondo de la red para volver a castigar a un rival que, pese a todo, intentó maquillar el marcador. Lo logró Armengol, en el enésimo intento catalán para no marcharse de vacío (5-1). En el tramo final, Toni Pérez vio una tarjeta azul, Álex Rodríguez falló la directa tras la décima falta liceísta y Dava cerró el luminoso en un rechace después de una bola parada. Solvencia, eficacia y tres puntos para un Liceo que sigue soñando con la cima de la tabla de la OK Liga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents