7-4 | Dominicos remonta y gana el derbi

Tensión, emoción, rivalidad y muchos goles. Esos fueron los ingredientes del enfrentamiento coruñés en OK Plata, en el que Dominicos se quedó con los tres puntos, pero tuvo que sufrir ante un valiente Compañía de María (7-4).

La igualdad duró casi un cuarto de hora, lo que tardó el cuadro de Álex Canosa en abrir la lata. El equipo que actuaba como visitante interceptó un mal pase de Dominicos y Hugo Mareque no falló ante Cesc Asnar (0-1). Adrián Candamio aprovechó el power play tras una azul a Drago para igualar el duelo y, menos de un minuto después, Tomás Villares se valió de un rechace para adelantar al conjunto de Pablo Togores (2-1). Con Compañía KO sobre la lona, Dominicos hizo sangre y Gonzalo Varela amplió la ventaja local antes del paso por los vestuarios (1-3).

En la reanudación, Pablo Cancela recortó distancias con un trallazo a la escuadra (2-3), pero los hermanos Villares devolvieron la tranquilidad al conjunto de la Ciudad Vieja: Tomás cazó otra bola suelta en el área y Gabriel despegó el marcador (5-2). Cancela apretó las tuercas de nuevo a falta de cinco minutos (5-3) y Miguel López replicó de inmediato con un tanto de los locales muy protestado por el banquillo de Compañía, que terminó con la expulsión de su entrenador por roja directa. Aun así, Ignacio Sáenz de Buruaga puso emoción al tramo final (6-4), pero Dominicos sentenció a portería vacía con otro gol de Miguel (7-4).