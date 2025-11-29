Nina Ryzhenkova y Guillermo Pérez, los ganadores de la Copa Coruña

La lluvia fue la gran protagonista del A Coruña Nautical Festival que copó el mar coruñés este sábado, en una jornada en la que el esquí náutico salió indemne, pero el Trofeo Aurelio Fernández Lage de vela se vio perjudicado tras solo una manga celebrada.

Uno de los grandes alicientes de la mañana era la Copa Coruña de wakesurf, que cumplió las expectativas. La campeona mundial Nina Ryzheenkova se proclamó vencedora en la categoría femenina, mientras que en la masculina el oro fue para Guillermo Pérez, del San Telmo de Tui. Por su parte Paco Riveras, Roque Gonzalez y Ulises Romero, del Dummies, coparon el podio de Wakesurf Boys.

En wakeboard, la campeona de Europa Noah Tamaral ganó el torneo femenino y Petr Vorobyev, de la Federación Internacional, se impuso en el masculino.

La vela no gozó de tanta fortuna. Los 131 optimist participantes en el Trofeo Aurelio Fernández Lage tuvieron que retirarse del agua después de tan solo una manga, ante la irrupción de vientos con rachas de 30 nudos que asolaron el campo de regatas.

En la única manga disputada, se inauguró el casillero de puntuaciones en los dos grupos de competición: el azul y el amarillo. José Luis Ríos, del Real Club Náutico de Vigo, es líder del azul, seguido de Martina Fernández (Mar de Aguete) y Roque Gómez (Club de Yates de Baiona). En el amarillo manda Antón Novoa (Náutico de Vigo), junto a Lucía Fernández (Marítimo de Canido) y Yago Lago Varcárcel (Monte Real). La prueba se reanudará el domingo a partir de las 11.00 horas.