0-1 | Compañía B pierde en el derbi frente al Ordes

Derrota por la mínima de Compañía de María B contra el AC Ordes (0-1), en un encuentro muy igualado que se decidió por la mínima. Un tanto de Marcos Vaamonde, exjugador de Dominicos, fue suficiente para mandar a la lona al filial colegial, que no logra despegarse de la zona roja de la clasificación.