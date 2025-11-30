14-28 | Cuarta derrota consecutiva de un CRAT que ya es colista

El CRAT Rialta no levanta cabeza. El cuadro que dirigen Pablo Artime y Juan Pablo Chorny claudicó en Elviña frente al Majadahonda (14-28), en el encuentro aplazado de la jornada inicial. Con este tropiezo, el cuarto seguido, la escuadra coruñesa cae hasta el farolillo rojo y ocupa la última plaza de la Liga Iberdrola, con seis puntos.

Las cosas no terminan de salirle al combinado de Elviña. El Majadahonda se adelantó pronto, antes de los cinco minutos de juego, con un ensayo de Soria y la posterior conversión de Márquez. Otro golpe tempranero, otra vez a remar a contracorriente. Una dinámica demasiado repetida este curso y demasiado pesada en el desarrollo de sus partidos. Alborota y Chía Alfaro igualaron el choque pero cuando parecía que se llegaría a los vestuarios con igualdad, las madrileñas volvieron a ensayar.

Tocadas, las jugadoras locales trataron de reaccionar. Sin suerte. Las visitantes anotaron una patada de castigo a los tres minutos del segundo tiempo y la ventaja se hizo insalvable. Un ensayo de Rodera y otro puntapié de Márquez lastraron en exceso a un CRAT voluntarioso que recortó distancias por medio de Ana Peralta y Alfaro, pero Albizu cerró el marcador sobre la hora.