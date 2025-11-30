Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

El 20 de febrero, fecha de la gala del Coruña Corre

Clausura la edición de 2025 y abre la de 2026

Participantes en la carrera de Novo Mesoiro, la última del Coruña Corre 2025.

RAC

A Coruña

El circuito Coruña Corre presentará sus novedades para la próxima edición el viernes 20 de febrero de 2026. Será en un acto en el Ágora, que servirá como cierre a 2025 e inauguración del siguiente. Allí se entregarán los premios a los respectivos vencedores de cada categoría tras la disputa de las siete pruebas ya habituales, que rozaron las 19.000 inscripciones.

