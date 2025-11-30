El 20 de febrero, fecha de la gala del Coruña Corre

El circuito Coruña Corre presentará sus novedades para la próxima edición el viernes 20 de febrero de 2026. Será en un acto en el Ágora, que servirá como cierre a 2025 e inauguración del siguiente. Allí se entregarán los premios a los respectivos vencedores de cada categoría tras la disputa de las siete pruebas ya habituales, que rozaron las 19.000 inscripciones.