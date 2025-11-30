Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
3-8 | El Raxoi castiga con dureza al Resa Cambre
A Coruña
Nueva goleada en contra para el Resa Cambre. El equipo cambrés cayó ante el Raxoi (3-8), en un enfrentamiento desigualado desde el principio. Iria Torre llegó a igualar el partido para las locales en el arranque (1-1), pero el cuadro compostelano, candidato al ascenso, voló sobre la pista y dejó atrás a su rival. Lola Suárez y Lucía Castro maquillaron el luminoso en los minutos finales.
