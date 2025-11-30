6-4 | Sufrido triunfo del Liceo B ante el Oviedo Roller

Tuvo que sudar el filial del Liceo para imponerse en casa al Oviedo Roller (6-4). Los asturianos estuvieron más acertados en la primera mitad y se fueron al descanso por delante (2-3), pero los verdiblancos cambiaron el chip en un segundo tiempo muy intenso y voltearon el marcador. Jaime Méndez firmó un hat-trick, Isaac Naveira un doblete y Roi cerró el luminoso en el último minuto.