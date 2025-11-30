El boxeo llena el Frontón en otra noche mágica del Coruña en Loita

La séptima edición del Coruña en Loita fue un éxito. El Frontón de Riazor agotó las entradas para vibrar con una nueva velada de boxeo en la que se mezclaron varios niveles y categorías que hicieron las delicias de los más de mil asistentes que ocuparon los asientos del recinto municipal. Un total de catorce peleas para todos los gustos, desde las categorías de base a los más veteranos o los pesos más pesados, como la que enfrentó a Rodolpho Letelier y Gorka Bazooka Papín, acapararon los focos en una nueva cita que demuestra que A Coruña vive, respira y desea boxeo.