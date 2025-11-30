Boxeo | Coruña en Loita
El boxeo llena el Frontón en otra noche mágica del Coruña en Loita
La velada contó con catorce combates de múltiples categorías
A Coruña
La séptima edición del Coruña en Loita fue un éxito. El Frontón de Riazor agotó las entradas para vibrar con una nueva velada de boxeo en la que se mezclaron varios niveles y categorías que hicieron las delicias de los más de mil asistentes que ocuparon los asientos del recinto municipal. Un total de catorce peleas para todos los gustos, desde las categorías de base a los más veteranos o los pesos más pesados, como la que enfrentó a Rodolpho Letelier y Gorka Bazooka Papín, acapararon los focos en una nueva cita que demuestra que A Coruña vive, respira y desea boxeo.
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 4-3 | Cervera y Blai Roca desquician al Reus
- La Xunta denuncia «irregularidades» con los fondos del campeonato de España de surf de 2024 en A Coruña