Casas Novas reúne a la élite mundial

El próximo viernes 5 de diciembre comenzará una nueva edición del CSI 5*W A Coruña en el Centro Hípico Casas Novas, en Arteixo, en un fin de semana de alto nivel.

Entre los deportistas que disputarán las pruebas enmarcadas dentro de la Copa del Mundo en A Coruña, se encuentran algunos de los jinetes y amazonas mejor posicionados en el ranking FEI. Es el caso de Gilles Thomas (5º), que vuelve a Casas Novas tras conseguir el oro por equipos y el bronce individual en el Europeo del pasado verano. Además, este mismo año se ha convertido en el jinete más joven en ganar el Longines Global Champions Tour (LGCT).

El belga contará con una dura competencia para alzarse con la victoria, ya que la lista de participantes incluye algunos de los nombres más reconocidos dentro del circuito internacional, como el francés Julien Epaillard, número 10 en la lista y actual campeón de la Copa del Mundo en Basilea, o su compatriota Simon Delestre, que llega como número 18 del mundo y en un gran estado de forma tras ganar el Gran Premio 5* celebrado en Mónaco en el mes de julio.

Otro de los punteros del circuito que no faltará a la cita es el austríaco Max Kühner. El campeón del LGCT en el año 2024 buscará alzarse con el Gran Premio para escalar posiciones en el ranking de cara a la final de la Copa del Mundo. Además de los ya citados, los asistentes podrán disfrutar de la actuación de jinetes y amazonas como Henrick von Eckermann, Marcus Ehning, Robert Whitaker o Wilma Hellstrom, entre otros.

Las grandes estrellas del panorama hípico internacional ya están listos para ofrecer un espectáculo del máximo nivel en Arteixo. El público que no pueda asistir a Casas Novas, podrá seguir el torneo en la página web del evento.