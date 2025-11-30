El Club Halterofilia Coruña, plata en la Copa de la Reina

El Club Halterofilia Coruña regresa con medalla de la Copa de la Reina celebrada en Pamplona. La entidad coruñesa terminó segunda en el Campeonato de España por clubes, solo por detrás del Molins de Rey. El CH Coruña se desplazó a Navarra como la gran favorita y defensora del título, después de levantarlo en las cuatro ediciones anteriores de manera consecutiva. Pero, en 2025, las gallegas se vieron superadas por el cuadro catalán. Por parte del CH participaron Irene Martínez, Irene Blanco, Ruth Fuentefría, Giovanna Ulloa y Digna Silo.