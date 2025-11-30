Dava Torres, Cervera y Xaus, trío de oro para un Liceo eficaz

El engranaje goleador del Liceo no deja de sumar nombres. En los primeros compases de la temporada destacaron César Carballeira (6) y Bruno Saavedra (6), después explotaron Toni Pérez (5) y Nuno Paiva (5) y, ahora, es el momento de Dava Torres (4), Nil Cervera (6) y Arnau Xaus (6). Los tres han sido los responsables de las dos últimas victorias del equipo y Cervera, además, también marcó contra el Reus y el Barcelos.

Dava, el mago

El capitán liceísta es una garantía sobre la pista. Su orgullo, su pasión y su carácter se suman a un talento descomunal que ha ido reinventándose con el transcurrir de los años. De killer ha pasado a director de juego, aunque eso no implique que se haya olvidado de acertar en la portería contraria. «Creo que debo aportar un poco más de gol, tengo que soltarme», confesaba en una entrevista en LA OPINIÓN a principios de curso. De momento lleva cuatro, tres de ellos en los últimos dos compromisos, sin descuidar lo más mínimo sus labores en la sala de máquinas.

Nil, el resolutivo

Para los momentos importantes, Nil Cervera. El jugador catalán ha ido acumulando galones con el paso de las jornadas y se ha convertido en un experto en desatascar partidos. Lo mismo asume la difícil tarea de romper el 0-0, como ante el Noia, el Voltregà o el Barcelos, que anota en los instantes finales para asegurar la victoria, como frente al Reus en Riazor. Sea cual sea el escenario, el 2 aparece cada vez más en los instantes decisivos, cuando su equipo más lo necesita, para saborear la gloria.

Xaus, el oportunista

Arnau cocina a fuego lento. Le ha costado arrancar, pero parece haber encontrado la llave del gol. En los dos últimos choques ha firmado tantas dianas como en los ocho anteriores (3) y, además, también vio puerta en el triunfo europeo ante el Oliveirense en el Palacio. Es un especialista a bola parada, pero se beneficia como nadie de su intuición de delantero: siempre está donde tiene que estar para enviar la bola al fondo de la red contraria. Sus tantos no destilan espectacularidad, pero valen puntos y aportan cifras a la cuenta de un Liceo que, poco a poco, va engrosando su lista de pichichis.