Judo
Guillermo Cadenas, nuevo campeón de España de judo
Medalla de oro en +100 kilos, donde Antonio Sandino, del Oleiros, ganó el bronce
A Coruña
El Judo Club Shiai está de celebración. Su judoka Guillermo Cadenas se proclamó este fin de semana campeón de España en categoría +100 kilos, el primer trofeo absoluto de su trayectoria deportiva. El coruñés superó al navarro Joseba Lavado en cuartos de final, doblegó al madrileño Román Rincón en las semifinales y se impuso en el combate definitivo al malagueño Pedro Pablo González, que obtuvo la medalla de plata. El podio lo completaron el aragonés Irinel Chelaru y el participante del Judo Club Oleiros Antonio Sandino, que compartieron el bronce. Carla Mosquera y Mario Díaz completaron la delegación del Shiai.
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- 101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 4-3 | Cervera y Blai Roca desquician al Reus
- La Xunta denuncia «irregularidades» con los fondos del campeonato de España de surf de 2024 en A Coruña