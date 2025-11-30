Guillermo Cadenas, nuevo campeón de España de judo

El Judo Club Shiai está de celebración. Su judoka Guillermo Cadenas se proclamó este fin de semana campeón de España en categoría +100 kilos, el primer trofeo absoluto de su trayectoria deportiva. El coruñés superó al navarro Joseba Lavado en cuartos de final, doblegó al madrileño Román Rincón en las semifinales y se impuso en el combate definitivo al malagueño Pedro Pablo González, que obtuvo la medalla de plata. El podio lo completaron el aragonés Irinel Chelaru y el participante del Judo Club Oleiros Antonio Sandino, que compartieron el bronce. Carla Mosquera y Mario Díaz completaron la delegación del Shiai.