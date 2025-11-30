José Luis Ríos, del Náutico de Vigo, vence pese a la falta de viento

El A Coruña Nautical Festival puso el broche final a su segunda edición con la conclusión del Trofeo Aurelio Fernández Lage de vela, en el que José Luis Ríos, del Real Club Náutico de Vigo, fue campeón después de un fin de semana difícil.

Tras un primer día complicado, en el que las condiciones climatológicas solo permitieron la disputa de una manga, en el segundo día los 131 regatistas de clase Optimist cruzaban los dedos para poder navegar sobre el mar coruñés. Sin embargo, no tuvieron suerte. La falta de viento condicionó la prueba y los jueces dieron por válidos los resultados de la jornada inicial sin poder salir al agua. Así, José Luis Ríos, que partía como favorito, cumplió las expectativas y terminó como líder del grupo de Oro, donde el resto de embarcaciones del top 5 también fueron pontevedresas (Vigo, Aguete-Marín y Sanxenxo). En el grupo de Plata, la victoria se marchó al Náutico vigués, de la mano de Antón Novoa. Su compañera Olivia Torres fue segunda, Pablo Moure (RCN A Coruña) tercero y Xulia Dopico (Ría de Ares) y Lucía Fernández (Marítimo de Canido) cerraron los primeros puestos.

Clausura del festival náutico

La vela puso el punto final a la segunda edición del A Coruña Nautical Festival. El evento contó con más de un millar de regatistas, palistas, riders y técnicos de toda España y diferentes países europeos que compitieron a lo largo de ocho jornadas, en las que la ría herculina acogió competiciones de vela femenina de crucero, dragones (piragüismo), esquí náutico (wakeboard y wakesurf) y vela base.